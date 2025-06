Clubul de handbal Minaur Baia Mare are plăcerea de a anunța numirea noului antrenor al echipei, Nuno Farelo, un profesionist care a ocupat anterior funcții de conducere la echipe din străinătate, demonstrând abilități excelente de conducere și o viziune clară asupra dezvoltării tinerelor talente.

CS Minaur își propune să continue tradiția de excelență și să-și îmbunătățească performanțele în competițiile interne și internaționale. Sub conducerea noului antrenor, Minaur are șansa de a face un pas important spre performanță, cu obiectivul clar de a se afirma atât pe scena națională, cât și în competițiile internaționale.

Nuno Miguel De Melo Farelo este un antrenor portughez, născut pe 28 august 1989, care vorbește portugheză, engleză și spaniolă. Este licențiat în sport, specializarea handbal, și deține în prezent licența EHF Master Coach Pro din 2019. A fost, de asemenea, lector în cadrul Federației Portugheze de Handbal.

Experiență profesională

* 𝟐𝟎𝟐𝟒–𝟐𝟎𝟐𝟓 | 𝐅𝐂 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐨 (𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐚𝐥𝐢𝐚) – Antrenor principal la echipa a doua și U20; locul 5 în liga secundă (cea mai bună performanță din istoria clubului), campion la U20.

* 𝟐𝟎𝟐𝟐–𝟐𝟎𝟐𝟒 | 𝐕𝐈́𝐅 (𝐈𝐧𝐬𝐮𝐥𝐞𝐥𝐞 𝐅𝐞𝐫𝐨𝐞) – Locul 2 în prima divizie, câștigătoare a Supercupei, câștigătoare a Cupei, locul 3 în campionat, participare în runda a 3-a a Cupei EHF.

* 𝟐𝟎𝟐𝟏–𝟐𝟎𝟐𝟐 | 𝐌𝐞𝐬𝐡𝐤𝐨𝐯 𝐁𝐫𝐞𝐬𝐭 (𝐁𝐞𝐥𝐚𝐫𝐮𝐬) – Antrenor second, sub comanda lui Dani Gordo; Final 4 SEHA League, participare în Champions League.

* 𝟐𝟎𝟏𝟗–𝟐𝟎𝟐𝟎 | 𝐂𝐁 𝐍𝐚𝐯𝐚 (𝐒𝐩𝐚𝐧𝐢𝐚) – Antrenor secund în Liga Asobal, locul 9.

* 𝟐𝟎𝟏𝟖–𝟐𝟎𝟏𝟗 | 𝐂𝐒𝐌 𝐁𝐮𝐜𝐮𝐫𝐞𝐬̦𝐭𝐢 – Antrenor second, sub comanda lui Paulo Pereira; locul 1 în Challenge Cup, locul 4 în Liga Zimbrilor.

* 𝟐𝟎𝟏𝟕–𝟐𝟎𝟏𝟖 | 𝐂𝐃𝐂𝐒 𝐎𝐥𝐞𝐢𝐫𝐨𝐬 (𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐚𝐥𝐢𝐚) – Antrenor principal; locul 2 în liga secundă, cea mai bună performanță a clubului.

* 𝟐𝟎𝟏𝟔–𝟐𝟎𝟏𝟕 | 𝐅𝐂 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐨 (𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐚𝐥𝐢𝐚) – Antrenor principal la echipa a doua și U19; două locuri 2 la nivel național.

* 𝟐𝟎𝟏𝟔 | 𝐎𝐫𝐥𝐞𝐧 𝐖𝐢𝐬𝐥𝐚 𝐏𝐥𝐨𝐜𝐤 (𝐏𝐨𝐥𝐨𝐧𝐢𝐚) – Asistent, sub comanda lui Manolo Cadenas; vicecampion național, locul 2 în Cupa Poloniei.

* 𝟐𝟎𝟏𝟒–𝟐𝟎𝟏𝟔 | 𝐅𝐂 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐨 (𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐚𝐥𝐢𝐚) – Asistent; campion național sub comanda lui Ljubomir Obradovic.

* 𝟐𝟎𝟏𝟑–𝟐𝟎𝟏𝟒 | 𝐅𝐂 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐨 (𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐚𝐥𝐢𝐚) – Secund și antrenor la U19.

* 𝟐𝟎𝟎𝟕–𝟐𝟎𝟏𝟐 | 𝐅𝐂 𝐈𝐧𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚 (𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐚𝐥𝐢𝐚) – Antrenor la grupele de copii (8–16 ani).

𝐌𝐢𝐧𝐚𝐮𝐫 își propune să promoveze tot mai mulți tineri în echipa de seniori, iar 𝐍𝐮𝐧𝐨 𝐅𝐚𝐫𝐞𝐥𝐨 este omul potrivit pentru acest obiectiv, datorită experienței sale în formarea jucătorilor.

Suportul fanilor este esențial în această nouă etapă, iar clubul își dorește să consolideze legătura dintre echipă și comunitate.