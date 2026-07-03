Referitor la tragicul eveniment, produs în această dimineață în localitatea Vișeu de Jos, în urma căruia o minoră de 6 ani, implicată într-un accident rutier, a decedat, poliția face următoarea precizare:

Ca urmare a reacției persoanelor de prezente la fața locului, manifestată imediat după producerea accidentului rutier, prin revoltă și atitudine agresivă față de conducătorul auto, acesta ar fi părăsit locul faptei și s-ar fi deplasat de îndată la sediul Poliției Orașului Vișeu de Sus, unde a anunțat producerea evenimentului rutier și cauzele pentru care nu a rămas pe loc.

Ulterior, acesta a revenit la fața locului, iar polițiștii au efectuat testarea cu aparatul etilotest și drugtest. Rezultatul testărilor a fost negativ. Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrei de sânge.

Polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz.