La data de 3 iulie a.c., în jurul orei 09.35, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Leordina au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 despre faptul că, pe raza localității Vișeu de Jos, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane.

La fața locului au intervenit și polițiștii din cadrul Poliției Orașului Vișeu de Sus, iar din primele verificări a reieșit că un bărbat de 52 de ani, aflat la volanul unei autoutilitare, ar fi surprins și accidentat o minoră de 6 ani, care se deplasa pe o bicicletă, pe același sens de mers.

Din nefericire, echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul minorei de 6 ani.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Din verificările efectuate până în acest moment, polițiștii au stabilit că bărbatul ar fi părăsit locul accidentului fără încuviințarea poliției.

Cercetările sunt efectuate în continuare de polițiști pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.