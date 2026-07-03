La data de 03 iulie a.c., în jurul orei 01.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Borșa au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la faptul că pe strada Victoriei din localitate a avut loc un accident rutier soldat cu victime.

Din verificările preliminare efectuate, a reieșit faptul că o femeie de 35 de ani, care conducea un autoturism, la un moment dat, pe fondul unor preocupări de natură a-i distrage atenția, ar fi pătruns pe contrasens și a acroșat un imobil.

În urma accidentului rutier, conducătoarea auto și un tânăr de 31 de ani, pasager în autoturism, au suferit leziuni corporale. Aceștia au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Femeia a fost testată cu aparatul etilometru, iar rezultatul a fost negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.