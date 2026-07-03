Sub coordonarea polițiștilor din cadrul Serviciului de Ordine Publică, astăzi, 2 iulie, au fost desfășurate ample activități în cadrul unei acțiuni de tip Blitz.

Pe parcursul a două ore, polițiștii au oprit pentru verificări aproximativ 150 de autovehicule care circulau în localitățile Borșa, Moisei, Vișeu de Sus și Dragomirești.

Controalele au avut ca principal obiectiv prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum și creșterea gradului de disciplină și implicit siguranță în trafic.

Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 52 de sancțiuni contravenționale, conform O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în valoare totală de aproximativ 17.000 de lei.

Totodată, ca măsuri complementare, au fost reținute 2 permise de conducere, au fost retrase 4 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare.

De asemenea, a fost constatată o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice.

Polițiștii vor continua astfel de acțiuni și în perioada următoare, pentru identificarea și sancționarea celor care încalcă normele rutiere și pentru creșterea siguranței tuturor participanților la trafic.

Respectarea regulilor de circulație nu este doar o obligație legală, ci și o responsabilitate față de propria viață și față de ceilalți participanți la trafic! Circulați cu responsabilitate!