Există artiști care lasă în urmă aplauze, iar alții lasă suflet. Maestrul Dumitru Dobrican, unul dintre cei mai valoroși rapsozi instrumentiști ai Maramureșului și un adevărat ambasador al taragotului românesc, face parte din cea de-a doua categorie.

Născut la 15 august 1943, în Groși, Dumitru Dobrican și-a dedicat întreaga viață folclorului autentic. Timp de peste cinci decenii a fost sufletul Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”, ducând muzica maramureșeană pe scene din țară și din străinătate. În paralel, a readus la viață tradiții aproape uitate, precum celebrul „danț la șură” din Groși, transformând satul natal într-un reper al autenticității maramureșene.

Astăzi, una dintre cele mai sensibile creații ale sale, „Doina Frunzei”, demonstrează că muzica populară autentică nu cunoaște granițe. Informația a fost făcută publică chiar de maestrul Dobrican, în discuția telefonică de la radio eMaramureș.ro.

Maestrul Dumitru Dobrican a fost contactat recent din Australia, unde specialiști interesați de efectele terapeutice ale muzicii și-au exprimat dorința de a utiliza „Doina Frunzei” în cadrul unor programe de terapie muzicală. Este o recunoaștere care depășește valoarea artistică a piesei și vorbește despre puterea emoțională a unui cântec născut în Maramureș.

Doina, cu melodia ei profundă și încărcată de dor, reușește să transmită liniște, nostalgie și speranță fără să fie nevoie de cuvinte. Tocmai această forță a impresionat specialiștii aflați la mii de kilometri distanță, care au descoperit în muzica maestrului Dobrican un posibil sprijin pentru echilibrul emoțional al oamenilor.