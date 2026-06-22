Aeroclubul Teritorial „Alexandru Papană” Baia Mare a anunțat începerea activităților de instruire pentru o nouă generație de elevi piloți.

Tinerii aflați în programul de formare au parcurs primele lecții practice pe aerodrom, unde au învățat elemente de bază ale zborului, precum menținerea direcției, zborul în linie dreaptă, virajele și turele de pistă. Aceste exerciții reprezintă pași esențiali în pregătirea pentru etapele următoare, respectiv decolările și aterizările.

Reprezentanții aeroclubului subliniază că în aviație progresul se realizează treptat, fiecare oră de zbor contribuind la formarea viitorilor piloți de planor.

Totodată, instituția îi invită pe cei interesați la Ziua Porților Deschise, programată pentru 4 iulie, eveniment în cadrul căruia vor fi prezentate mai multe activități demonstrative și surprize pentru public.