Baia Mare a găzduit un eveniment cu profundă încărcătură emoțională și umană, în cadrul Colegiului de Arte, unde Festivalul „Art4Hope” a transformat scena într-un spațiu al empatiei, speranței și solidarității. Evenimentul a reunit elevi, profesori și invitați din mai multe licee băimărene, într-un demers artistic dedicat sprijinirii lui Ionuț Ganea, un tânăr care trece printr-o perioadă dificilă.

Elevii Colegiului de Arte Baia Mare, coordonați de cadrele didactice ale instituției, au oferit momente artistice variate, alături de tineri din alte licee, precum Colegiul Național „Vasile Lucaciu”, Colegiul Național „Mihai Eminescu” și Colegiul Național „Gheorghe Șincai”. De asemenea, au participat și studenți, artiști locali și formații partenere, contribuind la o atmosferă diversă și plină de emoție. Un rol important în desfășurarea evenimentului l-au avut profesorii coordonatori, voluntarii și partenerii implicați, printre care Primăria Baia Mare, Asociația de Părinți a Colegiului de Arte, Asociația „Pași pentru Ionuț”, Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare, precum și mai multe locații și organizații culturale din oraș. Toți aceștia au contribuit la buna organizare și la mesajul central al festivalului: solidaritatea comunității poate schimba destine.

Directorul instituției, prof. Camelia-Laura Bogdan, a transmis un mesaj de recunoștință tuturor celor implicați, subliniind că momentul artistic a depășit simpla expresie culturală, devenind un gest de sprijin și umanitate. „Fiecare acord muzical, fiecare spectacol și fiecare prezență în sală au reprezentat o mână întinsă către un semen aflat în nevoie”, a fost mesajul transmis în cadrul evenimentului.

„Art4Hope” a arătat că arta nu este doar estetică, ci și responsabilitate socială. Prin implicarea tinerilor artiști și a comunității, festivalul a reușit să transmită un mesaj puternic de solidaritate și speranță, demonstrând că Baia Mare rămâne un oraș în care cultura și empatia merg mână în mână.