Ghidaje, ateliere, expoziţii speciale, concerte de cameră şi proiecţii, toate cu intrare majoritar gratuită, vor avea loc sâmbătă, de Ziua Europeană a Muzeelor, în Bucureşti şi 39 de judeţe din ţară.

Într-o singură noapte, 330 muzee din 39 de judeţe îşi deschid porţile dincolo de programul obişnuit. Noaptea Europeană a Muzeelor este un eveniment cultural european de amploare, care a debutat în 1997 la Berlin, sub numele de „Noaptea Lungă a Muzeelor”.

Din 2005, iniţiativa devine un brand european, susţinut de Ministerul Culturii din Franţa, cu sprijinul UNESCO şi al Consiliului Europei, an în care România se alătură oficial mişcării.

În România, evenimentul este coordonat de Reţeaua Naţională a Muzeelor din România şi a continuat să existe chiar şi în perioada pandemiei, adaptându-se contextului, iar un an de referinţă a fost 2022, cu un număr record de 295 de obiective participante din ţară şi 14 din Republica Moldova.

În Maramureș, mai multe muzee şi spaţii culturale pregătesc evenimente speciale: patru în Baia Mare și unul în Sighetu Marmației.