„În pragul unui nou an, ne oprim pentru câteva clipe şi privim cu luciditate şi onestitate atât spre drumul parcurs, cât şi spre responsabilitatea viitorului care ne aşteaptă. Anul 2025 a fost un an al încercărilor, al neliniştilor şi al întrebărilor fireşti. Mulţi români au resimţit presiunea creşterii costului vieţii, temerile legate de stabilitatea locurilor de muncă şi incertitudinea unei lumi tot mai imprevizibile. Aceste realităţi sunt reale şi nu pot fi ignorate”, afirmă Nicuşor Dan într-un mesaj pe pagina sa de Facebook adresat tuturor românilor în pragul noului an.

Şeful statului adaugă că, în acelaşi timp, 2025 a fost „un an al rezistenţei şi al maturităţii civice”, un an în care România „a rămas ferm ancorată în valorile sale democratice şi în angajamentele europene şi euroatlantice”. „Un an în care societatea noastră a demonstrat că ştie să se mobilizeze, să fie solidară şi responsabilă atunci când este cu adevărat pusă la încercare”, completează preşedintele.

Nicuşor Dan mai spune că, privind spre 2026, este esenţial ca statul român „să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni”.

„Reforma, responsabilitatea şi competenţa nu pot rămâne simple declaraţii de intenţie, ci obligaţii ale statului faţă de fiecare român. România are un potenţial uriaş. Valorificarea lui presupune o viziune comună, o economie modernă şi competitivă, o administraţie eficientă, un sistem educaţional adaptat viitorului, un stat de drept solid, care investeşte în securitatea sa şi în care marea corupţie nu îşi mai găseşte locul. În esenţă, o ţară care îşi respectă cetăţenii”, afirmă preşedintele.

Şeful statului menţionează că Anul Nou ne oferă şansa de a reînnoi încrederea, de a corecta ceea ce nu a funcţionat şi de a construi, împreună, o Românie mai dreaptă şi mai puternică.

„Drumul nu va fi uşor, dar sunt convins că este un drum pe care îl putem parcurge cu succes. Vă doresc tuturor sănătate, linişte şi puterea de a privi cu speranţă spre viitor. La mulţi ani tuturor românilor, oriunde v-aţi afla!”, îşi încheie preşedintele Nicuşor Dan mesajul de Anul Nou.