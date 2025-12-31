Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă, miercuri, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că România nu duce lipsă de energie, ci a dus lipsă de „direcţie politică”. „Intrăm într-o perioadă în care România va fi obligată să aleagă: ori rămâne o ţară care reacţionează la deciziile altora, ori devine o ţară care le influenţează. Eu cred că România poate mai mult. Şi îmi asum să lucrez pentru asta”, afirmă Ivan, adăugând că 2026 nu va fi un an „comod”, ci unul de „repoziţionare naţională”, în care este nevoie de „o nouă generaţie de leadership politic”.

„Ca ministru al Energiei, am înţeles rapid un lucru: energia nu este un sector. Este fundaţia pe care se construieşte puterea unui stat. De aceea am ales să conduc, nu să administrez inerţia. Să decid, nu să explic. Să deranjez, nu să cosmetizez. Energia este suveranitate. Este securitate. Este politică de stat. Iar politica, atunci când este făcută serios, nu caută aplauze, ci direcţie pe termen lung”, afirmă Bogdan Ivan pe pagina sa de Facebook.

Acesta spune că România intră într-o perioadă în care va fi obligată să aleagă: ori rămâne o ţară care reacţionează la deciziile altora, ori devine o ţară care le influenţează.

„Eu cred că România poate mai mult. Şi îmi asum să lucrez pentru asta. Viitorul politic al României nu se poate construi pe frică, pe improvizaţie sau pe compromisuri permanente. Se construieşte pe stat puternic, economie strategică, decizie politică fermă şi leadership asumat”, consideră Ivan.

Ministrul Energiei mai spune că 2026 nu va fi „un an comod”, ci unul de „repoziţionare naţională”, în care „va conta cine are claritate, cine are coloană vertebrală, cine poate duce presiunea”.

„Spun clar: România are nevoie de o nouă generaţie de leadership politic. Una care înţelege statul. Care respectă munca. Care nu confundă popularitatea cu direcţia. Îi invit pe toţi cei competenţi, pe profesioniştii cărora nu le e frică de responsabilitate, pe oamenii care îşi iubesc ţara mai mult decât funcţiile, să participe la această construcţie. România nu trebuie salvată. Trebuie condusă, consolidată şi respectată. La final de an, spun atât: direcţia este clară. Munca abia începe. La mulţi ani, 2026. Un an al deciziilor mari. Al construcţiei politice serioase. Al României care nu mai stă pe margine”, încheie Bogdan Ivan.