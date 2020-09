Am trait sa o vedem si pe asta! Fostul procuror Mircea Negulescu de la DNA Ploiesti, zis “Zdreanta” sau “Portocala”, cere arestarea fostului sef operativ al SRI, generalul Florian Coldea. Pentru luare de mita de la fostul deputat Sebastian Ghita.

Mircea Negulescu (foto) a comentat marti seara, 8 septembrie 2020, audierea generalului Florian Coldea la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ). Intr-o declaratie acordata Realitatea Plus, Negulescu acuza ca audierea lui Coldea ar fi fost de fapt o mascarada judiciara si ca in opinia sa generalul SRI trebuia retinut de procurorii militari si apoi arestat pentru luare de mita, in contextul dezvaluirilor facute de Sebastian Ghita privind vacantele pe care acesta i le-ar fi platit:

“Din punctul meu de vedere, astazi am asistat la o mascarada judiciara. Statul paralel exista si, din pacate, produce consecinte in continuare, iar astazi a mimat interesul aflarii adevarului judiciar. Citarea domnului Coldea si a lui Sabin Iancu trebuie privita in alta paradigma. De fapt, procurorul de caz incearca sa-si securizeze acuzatiile si doreste cu disperare sa-l albeasca pe Sebastian Ghita. Din punctul meu de vedere, dl Coldea ar fi trebuit sa fie chemat la sectia militara a DNA si propus pentru retinere si arestare pentru luare de mita dovedita de Sebastian Ghita. Dl Sebastian Ghita a produs niste probe, a aratat o factura si ma refer la sejurul in Seychelles. Dar ce sa se intample daca statul paralel functioneaza… e complicat”.

A mintit Coldea?

Pe de alta parte, in aceeasi reactie, Mircea Negulescu a lasat sa se inteleaga si ca a tinut legatura cu Florian Coldea, contrar celor declarate de generalul SRI la iesirea de la SIIJ. Negulescu a precizat ca intr-adevar nu a vorbit cu Coldea cat timp a fost procuror la DNA Prahova, insa nu la fel ar fi stat lucrurile si in perioada in care “Zdreanta” era procuror la Parchetul Curtii de Apel Ploiesti:

“STS poate sa confirme daca dl Coldea a vorbit cu mine. Dl Coldea are o declaratie nuantata. Este adevarat, cat am fost procuror la DNA niciodata nu a vorbit cu mine, insa nu spune de perioada cand eram procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti. Era foarte interesat de dosarul Lukoil. Sabin Iancu fara masca, pentru ca astazi i-am vazut pe amandoi cu masca, daca si-ar da masca jos ar putea sa va marturiseasca cum monitoriza un jurnalist din Prahova, prin metode specifice. O sa va spun asta intr-o alta emisiune. Aparitia domnului Coldea la Sectia pentru investigarea magistratilor dovedeste faptul ca ca SIJ este o aripa a statului paralel”.

Sursa: m.luju.ro