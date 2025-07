„Nea Ilie Sărăcie dă de-a dura cu miliardele pentru armament și proștii satului se bucură că reglăm deficitul din cafele tăiate, CASS la mămici, veterani și popi și Dustere fără șoferi.

Am fost invitat la o întâlnire informală cu premierul. Am participat. M-au servit oamenii cu o cafea și o apă plată. Pe care le-am băut. Ca un bou ce sunt. Abia azi îmi dau seama că am subminat lupta cu deficitul bugetar. Dacă realizam atunci, achitam la ieșire.

Sper că există vreun cont de solidaritate unde se strâng banii de la bogații care suferă alături de săraci. Dacă-l aflu, jur că plătesc instant online. Cu cardul, să nu încurajez evaziunea fiscală…”, a scris jurnalistul Victor Ciutacu pe Facebook.