În perioada 10-15 aprilie, la Slobozia s-a desfășurat Olimpiada Națională de Fizică.



Lotul care a reprezentat județul Maramureș se întoarce acasă cu premii și medalii:

Ignat Victor Andrei, clasa a VI-a, la Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Baia Mare (prof. Baias Măndița; programul „Hai la olimpiadă!” -prof. Pop Mirela și prof. Ulici Carmen)- medalie de argint SRF.

Ionescu Filip, clasa a VII-a la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare (prof. Plitan Petrică; programul „Hai la olimpiadă!” – prof. Mărieș Gabriela), Șimf Tudor, clasa a VII-a la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Baia Mare (prof. Codrea Lucia Ioana; programul „Hai la olimpiadă!” -prof. Mărieș Gabriela), Mihnea Bogdan, clasa a VII-a la Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației (prof. Herbil Marian), Nemeș Tudor, clasa a VIII-a la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare (prof. Mărieș Gabriela; programul „Hai la olimpiadă!” -prof. Plitan Petrică), Iercoșan Andrei, clasa a XI-a la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare (prof. Stoian Lucian)- diplomă de participare.

Hotea David, clasa a VIII-a la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare (prof. Plitan Petrică) – Mențiune ME și medalie de aur SRF.

Pintea Flavia, clasa a VIII-a la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare (prof. Mărieș Gabriela; programul „Hai la olimpiadă!” -prof. Plitan Petrică), Dumitru Adrian, clasa a VIII-a la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare (prof. Mărieș Gabriela; programul „Hai la olimpiadă!” -prof. Plitan Petrică), Vanca Mario, clasa a X-a la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare (prof. Ureche Alina; programul „Hai la olimpiadă!” -prof. Teșileanu Laura), Marincaș Antoniu, clasa a XI-a la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare (prof. Stoian Lucian), Sabo Alexandru, clasa a XI-a la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare (prof. Stoian Lucian) -medalie de bronz SRF.

Covrig Raul, clasa a X-a la Colegiul Național ”Dragoș Vodă” Sighetu Marmației (prof. Herbil Marian, programul „Hai la olimpiadă!” -prof. Stoian Lucian, prof. Teșileanu Laura), Premiul I ME, medalie de aur SRF și calificare în lotul lărgit de seniori pentru etapa internațională a olimpiadei de fizică.