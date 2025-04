În zilele de 1 și 2 Mai 2025 Muzeul de Științe Astronomice Baia Mare nu va avea program cu publicul. „Punem cosmosul ușor pe pauză, însă pe 3 și 4 mai 2025 planetariul va fi DESCHIS. Vă așteptăm cu cer senin, de stele plin! Planet B 2 far 2 reach! Take care on planet A”, spun reprezentanții Muzeului de Științe Astronomice Baia Mare.