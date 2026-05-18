Elevii claselor a V-a și a VI-a de la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” au obținut rezultate remarcabile la cea de-a treia ediție a Concursului Județean de limba franceză „Piticot Francofon”, desfășurat în Baia Mare.

Coordonați de profesoara Mihaela Cuciureanu, „micii lucaciști” au demonstrat pasiune, seriozitate și perseverență în studiul limbii franceze, reușind să se remarce în cadrul competiției.

Concursul a fost organizat de Asociația Română a Profesorilor Francofoni (ARPF) – filiala Maramureș, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, reunind elevi pasionați de limba și cultura franceză din întreg județul.

Rezultatele obținute reprezintă un motiv de mândrie pentru comunitatea școlară din Lucăcești și o dovadă a muncii susținute depuse atât de elevi, cât și de cadrele didactice implicate.

Felicitări tuturor participanților pentru implicare, ambiție și performanțele obținute!