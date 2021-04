Vlad Voiculescu este unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am cunoscut în politică. Să fii un om bun în România e de multe ori inconștiență pură. Dar un om bun în politică e sinucidere.

La cum îl știu pe Vlad, revenit în Ministerul Sănătății, a vrut să rezolve cât mai multe. S-a adâncit în muncă așa cum a făcut de multe ori în cursul vieții. A început să taie din capetele hidrei cu un curaj pe care alți oameni politici nu îl au. Asta a fost însă prima lui greșeală. Hidra nu se ucide prin tăieri de capete, mereu apar altele.

A doua greșeală a fost că a muncit prea mult, în ritmul lui, așa cum a făcut de multe ori în viață. Un politician în România are alt rol. Poporul îl vrea vizibil, îl vrea la televizor, îl vrea “comunicator”. Asta e o postură greu de acceptat pentru cineva obișnuit să facă, nu să vorbească.

A treia greșeală a fost făcută tot pentru că e un om prea bun și a subestimat orgoliul și vanitatea, exacerbate la maximum în politică. Umilința suportată de Cîțu acum un an când a fost trimis după semințe de Orban s-a transformat într-o sete mare de a demonstra că el e șeful. Mai știți că PNL l-a retras pe prim ministrul Cîțu cu o oră înainte de vot în 2020? Asta a lăsat urme. “Vanity, my favourite sin – Vanitatea, păcatul meu preferat”, cum a zis Al Pacino în “Avocatul Diavolului”.

Acum că a simțit pe propria piele cât de cinică e conducerea USR PLUS, care poate trece de la “nu-l vrem” la “îl vrem pe Orban” în 4 luni, de la „nu-l vrem pe Cîțu” la „îl vrem pe Cîțu” într-o săptămână, cred că Vlad ar trebui să-și croiască propriul drum în politică. Adaptat la situație, cred că poate deveni un politician foarte bun. Toate acțiunile lui din ultimii 10 ani arată că îi pasă de oameni și sunt convins că foarte mulți oameni îl vor urma.

Cornel Zainea