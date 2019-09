Luni, 9 septembrie, polițiștii maramureșeni au fost prezenți în unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza județului, pentru a transmite un mesaj de susținere elevilor și părinților, la festivitățile de deschidere a noului an școlar.

A devenit deja o tradiție ca noi, polițiștii, să fim alături de elevi, părinți și profesori în această zi specială.

“Trăim împreună cu voi emoția unui nou început și venim mereu în fața dumneavoastră pentru a vă asigura că polițiștii maramureșeni vă sunt alături și au ca prioritate siguranța dumneavoastră.

Cei mai mulți dintre noi suntem părinți și știm că un copil, indiferent de vârstă, are nevoie de atenție, de îndrumare și de protecție. Este datoria noastră să vă fim alături, să vă acordăm sprijin și să contribuim la asigurarea unui climat optim de care fiecare copil are nevoie pentru o dezvoltare armonioasă.

Ne dorim ca împreună: polițiști, cadre didactice și părinți, prin dezvoltarea unui simț al comunității în jurul școlii, să vă oferim un an școlar încununat de performanțe, în deplină siguranță!

Vă dorim un an școlar cu rezultate excelente la învățătură, dar mai ales un an petrecut în siguranță, atât la școală, cât și acasă și pe stradă.

Introduceți în orarul vostru LECTIA SIGURANȚEI, pentru a vă bucura mereu de o siguranță de nota 10. Fiți buni cu voi și cu cei din jur pentru a crea o lume mai bună” au transmis elevilor agenții și ofițerii Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș.

Totodată, în următoarele două săptămâni, în 19 școli din județ se derulează Campania Ministerului Afacerilor Interne “10 PENTRU SIGURANȚĂ”.