Rețelele de socializare sunt din ce în ce mai utilizate de către membrii unei comunități pentru a se adresa edilului. În loc să facă un drum la primărie pentru o audiență și să aștepte cu orele să le vină rândul, internauții profită de Facebook și își scriu acolo plângerile.

Nu de puține ori însă mesajele lăsate celui care conduce localitatea stârnesc râsul prin felul în care sunt formulate sau prin doleanțele pe care le prezintă.

De data aceasta o plângerea este adresată primarului din Remetea Chioarului. Pensionara care i-a scris are o problemă cu vecinii care își lasă câinii și găinile pe stradă. Îi cere edilului „să atenționeze vecinii sa isi tina caini, multi la numar in curte si nu pe drumul public, deoarece constituie un pericol , atat pentru noi, cat si pentru persoanele care doresc sa ne viziteze. Mai mult, avand gradina mare, nu exista posibillitatea sa o imprejmuim in totalitate si intra noaptea in gradina, in vie , pe o terasa etc, ceea ce ne deranjeaza mult. De altfel si pasarile tot pe drumul public le scot. Se face murdarie insa nu matura soseaua cum ar trebui sa se comporte niste oameni civilizati”, scrie femeia.

Primarul comunei nu i-a răspuns încă la mesaj, dar este interesant ce măsuri va lua pentru a rezolva problema femeii.