Fostul ministru al Educaţiei, Daniel Funeriu, din guvernul Boc, este îngrijorat, conform unei postări pe facebook, de intenţia tinerilor de azi de a arunca la gunoi pe toţi politicienii care de-a lungul ultimilor ani au eradicat SIDA din Africa, au redus până la zero mortalitatea infantilă şi aproape zero la analfabetism.

„Tu, tânăr neliniştit, răzgâiat al democraţiei”

“Dar tu, tânăr neliniştit, răzgâiat al democraţiei, născut cu tableta în mână, doctorit cu medicamente care au costat miliarde, protejat de armate devenite paşnice, plimbat pe scaunul vreunui Volvo, Audi sau Dacia şi degrabă amator de citibreicuri, tu ce exact vrei să faci? În afară de vlogăr, iutubăr sau cu ochii în instagram toată ziua?

Ai vocaţia să ajungi carne de tun pentru o incertă agendă politică, fără să treci prin filtrul cunoaşterii şi al realităţii ceea ce ţi se vinde prin meşteşugite strategii mediatice?

Ai vocaţia să fii un prejignit, care la cel mai mic lucru care te contrariază are ca unică armă „protestul”?

Sau ai vocaţia să profiţi de nelimitatul acces la cunoaştere, să descoperi lumea cu ce are ea de bun şi rău şi, cu metodă şi sistem, aşa cum am făcut-o noi, să o îmbunătăţeşti acolo unde trebuie să fie îmbunătăţită?

Să ştii că unii dintre noi, cei mai bătrâni, avem încredere în tine. Unii dintre noi ştim şi vrem să te sprijinim în vocaţia ta de tânăr, viitor al acestei planete, dacă ştii şi vrei să profiţi inteligent de tot ceea ce generaţiile trecute au făcut. Ştim că fiecare generaţie face revoluţia ei, aşa evoluează lumea! Ştim însă şi că, periodic, minţi întunecate profită de spiritul revoluţionar al vreunei generaţii pentru a-şi atinge scopurile distructive. Vrem doar ca tu să nu cazi pradă unor astfel de minţi întunecate.

Aşa că înainte să te arunci, cu ochii închişi, înceţoşaţi şi superficiali, mânat de nevăzuta mână a manipulării, aruncând la gunoi mileniile de sedimentare culturală care au permis lumii occidentale să îţi ofere ceea ce tu ai astăzi, priveşte atent ce ai în jur.

S-ar putea să regreţi ceea ce tu ai astăzi, şi ceea ce tu eşti astăzi, mai repede decât crezi. Şi în loc să te dezvolţi în pace şi prosperitate să trebuiască, din nou, să gestionezi o chestie despre care ai auzit doar în cărţi: crize şi războaie,” a mai spus Funeriu.

Sursa newStandard