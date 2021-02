Ciprian Isacu, medic român din Belgia, își acuză colegii din România că nu au tratat corespunzător un pacient cu arsuri care a venit la tratament la Bruxelles.

Pacientul dus cu arsuri la tratament în Belgia a ajuns acolo tratat necorespunzător și cu rănile necurățate, deși trecuse mai bine de o săptămână de la accident. Acuzația vine de la medicul care îl îngrijește acum, el însuși român. Doctorul Ciprian Isacu mai spune că atunci când a ajuns în Belgia, pacientul avea deja 4 bacterii și o ciupercă luate din spitalele din România.

Pacientul a suferit arsuri grave după ce a fost electrocutat la Constanța. Ulterior, a fost transportat la Iași cu elicopterul. După o săptămână de așteptare pentru a fi tratat în Belgia, zborul a fost anulat din cauza ninsorii, iar în ziua următoare, după ce în sfârșit decolase spre Belgia, aeronava a suferit o defecțiune, iar piloții au hotărât să revină la București, așa că pacientul a stat o noapte la Spitalul Floreasca din Capitală. A fost transportat în cele din urmă vineri, 29 ianuarie, în Belgia, cu o aeronavă militară, după ce a trecut prin trei spitale din România.

Bărbatul a ajuns în Belgia cu arsuri pe 70% din corp și a suferit deja mai multe operații în spitalul din Bruxelles unde e îngrijit. Medicul care îl tratează, Ciprian Isacu, își acuză însă colegii din România că i-au trimis pacientul cu rănile neîngrijite, netratate și nespălate.

„Sunt patru bacterii plus o ciupercă, dar astea sunt detalii. Am vorbit cu familia. E în viață, se luptă, l-am operat deja de trei ori. Există un risc minim la nivelul unui picior, dar o să treacă. (…) Mirosea și era cu niște comprese directe pe piele, nici măcar o cremă! Au făcut inciziile la fasciotomia de la Constanța la dreapta, dar n-au făcut în stânga, de aici riscul la nivelul membrului inferior stâng și restul… El a venit vineri, în fiecare zi i-a fost schimbat pansamentul și l-am operat de trei ori. Nu contează că n-a avut avion, că a fost zăpadă, că avionul era mic și s-a stricat! În perioada asta, trebuiau să-l desfacă tot și să-l curețe, să-l spele! Au produse, nu pot să spun că chiar nimic nu au! Apă cu săpun! Apa cu săpun n-a omorât niciodată pe nimeni! Când îmi spui că n-avem nimic, păi, atunci, Doamne iartă-mă, ce faceți acolo, la spital?!” – a declarat dr. Ciprian Isacu, luni seara, într-o intervenție prin Skype la Digi24.

Bărbatul, în vârstă de 52 de ani, s-a electrocutat la locul de muncă, în Constanța. Ulterior, a fost dus cu un elicopter SMURD la Iaşi și internat la terapie intensivă în clinica de arşi a Spitalului „Sfântul Spiridon”.

După o săptămână de așteptare pentru a fi transferat în Belgia, zborul a fost anulat din cauza ninsorii, iar în ziua următoare, după ce în sfârșit decolase spre Belgia, aeronava a suferit o defecțiune, iar piloții au hotărât să revină la București. A fost transportat în cele din urmă vineri, 29 ianuarie, în Belgia, cu o aeronavă militară, după ce a trecut prin trei spitale din România.

Bărbatul a ajuns în Belgia cu arsuri pe 70% din corp și a suferit deja mai multe operații în spitalul din Bruxelles unde e îngrijit.

sursa foto: DSU

Tags: ars, Belgia, ciprian isacu

Donează prin PayPal

paypal icon

DONAȚIE RECURENTĂ

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

3 EUR

Doneaza!

DONAȚIE SINGULARĂ

Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media

PayPal – The safer, easier way to pay online!

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank

Donează prin Patreon

Donează

Abonează-te la newsletter

Prenumele tău:

Prenume

Email *:

Adresa ta de mail

Cât de des vrei să fii anunțat:

Alege:

Sunt de acord cu termenii acestui site

4 COMENTARII

lita

2.2.2021 la ora 8:58 am

Eroii (mei ) în alb ?!?

Răspunde

🤔

2.2.2021 la ora 9:00 am

De ce nu discuta direct cu medicii care l-au tratat?

Răspunde

Alina M

2.2.2021 la ora 9:14 am

De-aia nici nu se aprobă transferurile în străinătate, decât atunci când opinia publică pune presiune pe DSU, să nu se mai crucească medicii de acolo de relele tratamente aplicate de medicii de aici care nici măcar cu apă și săpun nu curăță rana.

Nu contează că familia se ocupă de găsitul unui spital care acceptă să primească pacientul, contează că aici apar tot felul de scuze pentru a refuza transportul, ba că avem tot ce ne trebuie să-l tratăm, ba că n-au alții ce să-i facă mai mult, ba că n-avem elicoper, ba că s-a stricat, ba că nu e urgență, etc. Și totul pentru a ascunde nepăsarea cu care bolnavul a fost „tratat” până atunci.

Din păcate nu e singurul caz în care medicii din Belgia sau Germania au atras atenția că nu e-n regulă ce se-ntâmplă.

Răspunde

SvT

2.2.2021 la ora 9:17 am

Acestia sunt adevaratii eroi in alb. Mai ales eroinele de asistenterotindu-si ochii dupa traditionala spaga. Lor li se maresc salariile si pe ei ii vaitam mereu. De eroii care se catara pe stalpi la -20 grade sa refaca instalatiile electrice distruse de ger, de eroii care se tarasc pe conducte fierbinti de 50 grade sa repare sparturile in instalatiile termice un vorbeste nimeni. Ei raman anonimi.

Răspunde

Adaugă un comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.

Nume *

Adresa de email *

Comentariu*

TRIMITE

CELE MAI CITITE ARTICOLE

Bebelușul din Suceava care a intrat în stop cardio-respirator în timpul botezului a murit

Bebelușul din Suceava care a intrat în stop cardio-respirator în timpul botezului a murit

EXCLUSIV Companiile din China, excluse de la licitațiile pentru autostrăzi și căi ferate. Guvernul a adoptat un memorandum propus de ministrul Cătălin Drulă – Oficial

EXCLUSIV Companiile din China, excluse de la licitațiile pentru autostrăzi și căi ferate. Guvernul a adoptat un memorandum propus de ministrul Cătălin Drulă – Oficial

UPDATE VIDEO Coadă de zeci de oameni la un fast-food din centrul Capitalei pentru un burger gratis. Jandarmii le cer să respecte regulile de protecție sanitară/ Administratorul restaurantului a fost amendat cu 10.000 de lei

UPDATE VIDEO Coadă de zeci de oameni la un fast-food din centrul Capitalei pentru un burger gratis. Jandarmii le cer să respecte regulile de protecție sanitară/ Administratorul restaurantului a fost amendat cu 10.000 de lei

De ce PSD nu are voie să scoată un sunet pe tema tragediei de la Matei Balș

De ce PSD nu are voie să scoată un sunet pe tema tragediei de la Matei Balș

Raport COVID: 1.313 noi cazuri de infectare cu coronavirus în ultimele 24 de ore din 8.995 de teste procesate. 67 de decese și 971 bolnavi internați la ATI

Raport COVID: 1.313 noi cazuri de infectare cu coronavirus în ultimele 24 de ore din 8.995 de teste procesate. 67 de decese și 971 bolnavi internați la ATI

Un bebeluș a fost transportat cu stop cardio-respirator la Urgențe în Suceava, imediat după ce a fost botezat în cristelniță

Un bebeluș a fost transportat cu stop cardio-respirator la Urgențe în Suceava, imediat după ce a fost botezat în cristelniță

CELE MAI RECENTE ARTICOLE

Claudiu Năsui, ministrul