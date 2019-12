Pe data de 3 decembrie, la nivel mondial se sărbătorește Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități și tot de astăzi, la nivelul municipiului Baia Mare persoanele cu nevoi speciale au la dispoziție pentru transport o mașină adaptată pentru ei.

„Persoanele cu nevoi speciale reprezintă una dintre cele mai vulnerabile categorii sociale, însă pe lista de priorități a administrației publice locale, cel puți de când sunt eu primar, am acordat mereu o atenție deosebită problemelor cu care se confruntă această categorie și am venit pe parcursul anilor cu multe proiecte menite să ajute. În 3 decembrie, anual, marcăm Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități pentru a promova și implementa programele destinate îmbunătățirii condițiilor de viață pentru aceste categorii sociale defavorizate. În municipiul Baia Mare, în acest an, celebrăm această zi oferind o veste bună pentru persoanele cu dizabilități din orașul nostru.

Sunt onorat să vă prezint mijlocul de transport achiziționat zilele trecute, adaptat nevoilor persoanelor cu dizabilități, care va putea fi folosit pentru a asigura accesul persoanelor cu nevoi speciale la serviciile sociale specifice. Acesta a ajuns în Baia Mare, se află în folosința Direcției Publice de Asistență Socială din subordinea Primăriei Baia Mare și este modul prin care noi am ales în acest an să marcăm Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Cu acest autovehicul adaptat, beneficiarii Centrului de Zi pentru copii și tineri cu nevoi speciale speciale severe Luchian și Centrul Social Phoenix, dar nu numai, vor putea fi transportați în condiții demne. În baza solicitărilor, autovehicului va deservi inclusiv transportul persoanelor cu nevoi speciale pe raza municipiului Baia Mare.

Baia Mare este o comunitate frumoasă, unită prin diversitate, în care promovăm respectul și iubirea față de cetățeni, indiferent de etnie, religie, categorie socială sau alte criterii care ne diferențiază ca indivizi. Ne leagă pe toți iubirea pentru comunitatea și orașul nostru. Împreună suntem Baia Mare!”, a declarat Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare.