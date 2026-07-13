Interpretul Marcel Pavel a adus în atenția publicului frumusețea și valoarea bisericilor de lemn din Maramureș, printr-o postare dedicată unuia dintre cele mai importante simboluri ale patrimoniului românesc.

Artistul a evidențiat faptul că bisericile de lemn din Maramureș se numără printre cele mai valoroase monumente de arhitectură tradițională din România, reprezentând un reper al identității culturale și spirituale a regiunii.

Construite din lemn de stejar, aceste lăcașuri impresionează prin turlele înalte, acoperișurile din șindrilă și decorațiunile sculptate manual. În interior se păstrează picturi murale și icoane de o deosebită valoare artistică și religioasă, care atrag anual mii de vizitatori din țară și din străinătate. Prin mesajul său, Marcel Pavel contribuie la promovarea patrimoniului cultural maramureșean și încurajează descoperirea unor monumente care spun povestea credinței, tradițiilor și meșteșugului autentic românesc.

Maramureșul găzduiește opt biserici de lemn incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO, acestea fiind considerate adevărate capodopere ale arhitecturii populare și unele dintre cele mai importante atracții turistice ale regiunii.