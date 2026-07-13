14 elevi ai Liceului Tehnologic „Transilvania” din Baia Mare și 28 de cadre didactice din județ au participat la mobilități internaționale prin proiectul Erasmus+ 2025-1-RO01-KA121-VET-000320262, coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Maramureș.

Elevii au efectuat stagii de practică în Portugalia, unde și-au dezvoltat competențele profesionale și au acumulat experiență într-un mediu european, pregătindu-se pentru viitoarea carieră.

Proiectul a inclus și activități de formare pentru profesorii din învățământul profesional și tehnic. Astfel, 16 cadre didactice din nouă licee tehnologice și școli profesionale au participat la cursuri desfășurate la Praga, dedicate dezvoltării competențelor STEM și utilizării roboticii în educație, iar alți șapte profesori au urmat în Croația un program axat pe dezvoltarea competențelor digitale. De asemenea, cinci profesori au desfășurat activități de job shadowing în trei școli partenere din Turcia, unde au analizat modele europene de organizare și funcționare a învățământului profesional și tehnic.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Maramureș subliniază că aceste mobilități contribuie la pregătirea unor profesori mai bine formați, a unor elevi mai încrezători și la modernizarea învățământului profesional și tehnic din județ, prin preluarea bunelor practici europene.