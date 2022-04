Polițiștii de frontieră din cadrul PTF Petea au identificat și predat autorităților competente un bărbat căutat de autoritățile din România, pentru infracţiuni la regimul circulaţiei.

În data de 4 aprilie a.c., în jurul orei 09.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a intra în România un bărbat în vârstă de 36 de ani, domiciliat pe raza judeţului Maramureş.

La verificări, s-a constatat că acesta este căutat de autoritățile din România, pe numele lui fiind emis, de Judecătoria Baia Mare, în 31 martie 2022, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Bărbatul are de executat o pedeapsă privativă de libertate de un an şi șase luni pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul circulaţiei (conducere sub influenţa alcoolului).

Persoana în cauză a fost predată unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare în vederea luării măsurilor legale ce se impun.