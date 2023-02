Camera de Comerț și Industrie Maramureș și Colegiul Medicilor Maramureș au început pregătirile pentru cea de-a XVIII-a ediție a manifestării științifice și expoziționale ”MaraMedica”. Expoziția de produse și echipamente pentru medicină și tehnică dentară MaraMedica va avea loc în perioada 16-18 martie 2023 la Salonul Artelor din cadrul Bibliotecii Județene ”Petre Dulfu” Baia Mare, în vreme ce componenta științifică a manifestării se va desfășura în Sala de Conferințe a bibliotecii.

După aproape 3 ani de restricții impuse de pandemia Covid-19, organizatorii MARAMEDICA au reușit să reprogrameze în agenda evenimentelor din acest an și manifestarea științifică și expozițională adresată domeniului medical. Se alătură ediției din acest an, în calitate de parteneri, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – Filiala Maramureș și Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu” Baia Mare. MARAMEDICA 2023 marchează ”majoratul” evenimentului, ediția din acest an adresându-se mai mult medicilor și unităților medico-sanitare.

Camera de Comerț și Industrie Maramureș invită expozanții să prezinte în cadrul Salonului Artelor noile tendințe, produse și servicii dar și oferte promoționale din domeniul medicinii și tehnicii dentare. Componenta expozițională a MaraMedica oferă oportunitatea de a întâlni parteneri de afaceri, clienți actuali și potențiali, în cadrul unui eveniment creditat EMC, organizat în aceeași perioadă de Colegiul Medicilor Maramureș, în Sala de Conferințe a bibliotecii.

MaraMedica este evenimentul Camerei de Comerț și Industrie Maramureș care se adresează producătorilor, importatorilor și distribuitorilor de echipamente, accesorii, materiale, produse de igienă orală și produse chimico-farmaceutice pentru medicină și tehnică dentară. Componenta științifică a acestui eveniment aparține Colegiului Medicilor Maramureș.

Înscrieri și informații suplimentare despre expo MARAMEDICA: Direcția Servicii și Evenimente a Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, email: expo@ccimm.ro; telefon: (0733) 674 898, persoană de contact Oana Bran.

Înscrieri și informații suplimentare despre MARAMEDICA (componenta științifică, 30 credite EMC): Colegiul Medicilor Maramureș, email: office@colmedmm.ro; tel./fax. 0262-218018, site: www.colmedmm.ro.