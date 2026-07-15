Copiii beneficiari ai Centrului de Zi Rivulus Pueris și senioarele de la CASPEV au petrecut o zi de vacanță plină de experiențe educative, în cadrul unei excursii organizate de Direcția de Asistență Socială Baia Mare, în parteneriat cu Asociația CASPEV și Fundația Regală Margareta a României.

Aventura a început în Gara CFR, unde participanții au descoperit istoria transportului feroviar și au avut ocazia să viziteze cabina mecanicului de locomotivă. Copiii au tras sirena locomotivei, au aflat cum funcționează comenzile și au experimentat, pentru câteva momente, emoția de a se afla la conducerea unui tren. Excursia a continuat la Grădina Botanică din Jibou, unde participanții au explorat serele și au admirat numeroase specii de plante, descoperind frumusețea și diversitatea naturii. Ultima oprire a fost la „Odaia Bunicilor”, un spațiu dedicat tradițiilor locale, unde copiii și seniorii au aflat mai multe despre istoria zonei, obiceiurile și patrimoniul etnografic, dar și despre gastronomia tradițională.

Prin această activitate intergenerațională, organizatorii și-au propus să ofere participanților nu doar o zi de recreere, ci și oportunitatea de a învăța împreună, de a socializa și de a crea amintiri care vor rămâne peste timp.