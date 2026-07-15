Elevii vor reveni în bănci luni, 7 septembrie 2026, iar ultima zi de cursuri pentru majoritatea claselor va fi 18 iunie 2027. Ministerul Educației a publicat structura oficială a noului an școlar, care păstrează organizarea pe module și stabilește perioadele de vacanță, precum și regulile aplicabile programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”. Documentul a fost aprobat prin ordin de ministru și publicat în Monitorul Oficial.

Potrivit ordinului Ministerului Educației privind structura anului școlar 2026-2027, cursurile vor începe luni, 7 septembrie 2026, și se vor încheia vineri, 18 iunie 2027, pentru majoritatea elevilor. Anul școlar are o durată de 36 de săptămâni de activitate didactică, iar perioada oficială se desfășoară între 1 septembrie 2026 și 31 august 2027. Există însă câteva excepții:

Elevii din clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și cu frecvență redusă vor termina cursurile pe 4 iunie 2027, după 34 de săptămâni, pentru a avea timp de pregătire înaintea examenului de bacalaureat.

Pentru clasa a VIII-a, activitatea se încheie pe 11 iunie 2027, după 35 de săptămâni, în vederea susținerii Evaluării Naționale.

Elevii din învățământul liceal – filiera tehnologică și cei din învățământul profesional vor avea 37 de săptămâni, ultima zi fiind 25 iunie 2027.

Structura oficială păstrează organizarea pe module, separate prin intervale de vacanță. Prima pauză va avea loc între 24 octombrie și 1 noiembrie 2026, după încheierea primului modul de învățare.

Vacanța de iarnă este programată în perioada 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027, iar activitatea va fi reluată pe 11 ianuarie 2027.

Și în anul școlar 2026-2027 se păstrează vacanța mobilă din luna februarie, care va fi stabilită de fiecare inspectorat școlar județean și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Aceasta va fi programată, în funcție de decizia autorităților locale, în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027, după consultarea elevilor, părinților și profesorilor.

Vacanța de primăvară este prevăzută între 24 aprilie și 4 mai 2027, iar vacanța de vară începe după încheierea cursurilor, în funcție de categoria de elevi din care face parte fiecare clasă.

Organizarea pe module, introdusă în urmă cu câțiva ani, rămâne neschimbată și în 2026-2027. Activitatea didactică este împărțită în cinci intervale de învățare, separate de vacanțe.

7 septembrie – 23 octombrie 2026;

2 noiembrie – 22 decembrie 2026;

11 ianuarie – până la vacanța din februarie, stabilită la nivelul fiecărui județ;

după vacanța din februarie – 23 aprilie 2027;

5 mai – 18 iunie 2027.

Ministerul Educației menține organizarea pe module și în acest an școlar, precum și sistemul vacanței flexibile din februarie, stabilită la nivel județean. De asemenea, programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” vor fi organizate în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, în funcție de planificarea fiecărei unități de învățământ.

Fiecare școală va decide perioada exactă în care vor avea loc aceste programe, cu respectarea intervalului stabilit prin ordinul de ministru. În plus, inspectoratele școlare trebuie să comunice din timp data vacanței din februarie, astfel încât familiile și unitățile de învățământ să își poată organiza activitatea.

În forma finală a ordinului, Ministerul Educației a modificat una dintre propunerile aflate în consultare publică privind vacanța mobilă din luna februarie. Dacă proiectul inițial prevedea alegerea perioadei de odihnă din două intervale calendaristice, varianta publicată în Monitorul Oficial revine la trei intervale între care inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București pot stabili săptămâna de vacanță. Cele trei opțiuni includ și ultimele două săptămâni ale lunii februarie 2027.

Ministerul a respins însă propunerile care vizau începerea cursurilor pe 15 septembrie, cu încheierea acestora pe 15 iunie, precum și solicitările privind eliminarea sau comasarea programelor naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde”. Potrivit explicațiilor instituției, renunțarea la cele două programe nu ar fi redus numărul săptămânilor de cursuri, deoarece acestea sunt deja incluse în cele 36 de săptămâni prevăzute pentru anul școlar.

De asemenea, începerea școlii cu o săptămână mai târziu, fără diminuarea duratei anului școlar, ar fi însemnat prelungirea cursurilor până la 25 iunie 2027, în loc de 18 iunie, ceea ce ar fi dus la amânarea examenelor naționale, inclusiv a Evaluării Naționale și a examenului de bacalaureat. Ministerul Educației consideră că menținerea actualului calendar este în interesul elevilor, întrucât evită decalarea etapelor care urmează examenelor, precum admiterea la liceu și admiterea la facultate.