În baza cercetărilor efectuate și a întregului material probator administrat într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș, sub supravegherea procurorului de caz, au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore a unui bărbat 39 de ani, cercetat pentru săvârșirea mai multor infracțiuni rutiere.

În fapt, la data de 14 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș, au oprit pentru control un autovehicul condus de către bărbatul în cauză, pe raza localității Băiuț.

Din verficările preliminare efectuate a reieșit faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat valoarea de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei, bărbatul a fost condus la spital în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge.

În continuarea cercetărilor, rezultatul buletinului de analiză toxicologică a indicat valoarea de 1,05 g/l alcool pur în sânge.

Având în vedere materialul probator existent în cauză, ieri, 14 iulie a.c., bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadr Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

În cursul zilei de astăzi, cel în cauză urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș, polițiștii continuă cercetările.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.