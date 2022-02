Din dispoziția primarului Cătălin Cherecheș, începând cu data de 1 februarie 2022, Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea” din Baia Mare va fi condus de domnul dr. Pop Rareș – Dorin. Acesta va prelua funcția interimar pentru o perioadă de maximum 6 luni, urmând ca în cel mai scurt timp să fie organizat un concurs pentru ocuparea postului de manager.

Decizia vine în urma evaluării activității actualului manager al unității spitalicești, doamna Gabriela Hofer și a indicatorilor de performanță asumați prin contractul de management.

“Ne așteaptă o etapă grea, dar atât de frumoasă la acest spital, unde urmează să intrăm în șantier, să investim sumele necesare pentru a-l transforma într-o unitate modernă, cu dotări de ultimă generație. Un spital cu adevărat european, care să ofere băimărenilor și nu numai condiții excelente, servicii medicale moderne, în respect cu nevoile pacientului. Îi mulțumesc doamnei Gabriel Hofer pentru implicarea sa în gestionarea acestui spital, cu atât mai mult cu cât nu a avut un rol ușor în plină pandemie. A venit acum momentul să ducem totul la un alt nivel, în care să avem la conducerea acestei unități un om din domeniu, un medic care a dovedit și abilități manageriale deosebite, fiind la conducerea unei instituții atât de importante, Direcția de Sănătate Publică Maramureș. La baza deciziei de a-l desemna pe domnul dr. Rareș Pop în funcția de manager interimar al acestui spital a stat și buna colaborare pe care am avut-o cu domnia sa pe parcursul timpului, mai ales în ultimii doi ani. Sub greutatea pandemiei, când a fost nevoie de soluții rapide și complexe pentru a proteja comunitatea băimăreană, am avut mereu în domnia sa un ajutor prompt, de nădejde. Am încrederea că împreună vom reuși să împlinim una dintre nevoile băimărenilor, acces la o unitate spitalicească modernă și servicii medicale la cel mai înalt nivel”, arată Cătălin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare.