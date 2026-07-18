Maestrul Dumitru Dobrican, unul dintre cei mai apreciați interpreți de taragot din România și continuator al școlii maramureșene de muzică tradițională, a primit titlul de Cetățean de Onoare al județului Maramureș, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa remarcabilă la păstrarea și promovarea folclorului autentic.

Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Darius Pop, care a declarat că a susținut cu onoare acordarea acestei distincții unui artist ce și-a dedicat întreaga viață valorificării patrimoniului muzical românesc. Născut la 15 august 1943, în comuna Groși, Dumitru Dobrican are o carieră de peste 55 de ani în slujba folclorului românesc. Interpret instrumentist la taragot, acesta și-a desfășurat întreaga activitate artistică în cadrul Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”, fiind considerat unul dintre cei mai valoroși discipoli și continuatori ai marelui taragotist Dumitru Fărcaș.

De-a lungul carierei, Dumitru Dobrican s-a remarcat nu doar ca instrumentist, ci și ca promotor al tradițiilor din Țara Chioarului, fiind inițiatorul manifestării folclorice „Danțul la șură” din Groși, eveniment devenit un reper în păstrarea și promovarea obiceiurilor autentice maramureșene.

Activitatea sa a fost răsplătită de-a lungul timpului cu numeroase distincții, printre care Ordinul Eparhial „Crucea Sfântul Iosif Mărturisitorul” (2017), Medalia Omagială „Iustinian Arhiepiscopul” (2023), iar acum și titlul de Cetățean de Onoare al județului Maramureș.

Prin talentul, dăruirea și contribuția sa la promovarea muzicii tradiționale, Dumitru Dobrican rămâne una dintre personalitățile care au dus numele Maramureșului și al folclorului românesc pe scenele din țară și din străinătate, păstrând vie moștenirea culturală a regiunii.