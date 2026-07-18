Parohia Ortodoxă Tămășești îi invită pe credincioși să participe duminică, 26 iulie, la un moment deosebit din viața comunității, prilejuit de slujba de târnosire a bisericii și de săvârșirea Sfintei Liturghii Arhierești.

Evenimentul religios va avea loc în Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulțirea pâinilor) și se va desfășura cu binecuvântarea și în prezența Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, care va oficia slujba de sfințire a lăcașului de cult și Sfânta Liturghie.

Invitația este adresată tuturor credincioșilor care doresc să fie părtași la acest moment de sărbătoare și comuniune spirituală pentru comunitatea din Tămășești.

„Vă așteptăm să fim împreună în rugăciune, luând parte la bucuria comunității noastre”, transmite parohul comunității, pr. Dorel Chiș.