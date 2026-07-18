CS Minaur Baia Mare continuă să investească în viitor și anunță transferul lui Cristian Iosif, un tânăr fundaș dreapta de mare perspectivă, considerat unul dintre cei mai promițători jucători ai generației sale.

În vârstă de doar 17 ani, Cristian vine la Baia Mare după un parcurs de formare la cluburi și academii importante, precum Atletic Zalău, SCM Zalău, FK Kraszna și Academia FK Csíkszereda.

Evoluând pe postul de fundaș dreapta, noul jucător al galben-albaștrilor se remarcă prin viteză, disciplină tactică și implicare atât în faza defensivă, cât și în cea ofensivă. Determinarea și disponibilitatea sa de a contribui la construcția jocului îl recomandă drept un fotbalist cu un potențial important de dezvoltare.

În perioada petrecută la Academia FK Csíkszereda, Cristian Iosif a fost titular la echipa U18, contribuind la obținerea medaliei de bronz în Liga Elitelor. Totodată, a avut ocazia să evolueze într-un meci de prestigiu împotriva reprezentativei Ungariei U17, experiență care i-a consolidat profilul de jucător de viitor.

Prin această mutare, Minaur își întărește lotul cu un fotbalist tânăr și ambițios, care își propune să facă pasul spre performanța la nivel de seniori.