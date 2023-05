Fotbal Feminin Baia MareU15 a reuşit în această după amiază o victorie clară cu 6-2 în deplasarea de la Comloşu Mare (județul Timiş) în urma unui joc spectaculos. Toate fetele au jucat foarte bine, fazele frumoase de poartă aducând 4 goluri pentru Diana Bande şi 2 goluri pentru Maria Grozavu.

În urma acestei victorii, echipa din Baia Mare îşi consolidează locul 2 in clasament cu 21 puncte şi un golaveraj de 42-22, având şanse reale de calificare la Turneul Final organizat in luna iunie de FRF, acolo unde vor juca cele mai bune 8 echipe din țară!

Felicitări fetelor şi antrenorului Dani Lupuți pentru aceste rezultate foarte bune din ultimul an, care ne arată faptul că fotbalul feminin are viitor in Baia Mare.

Au jucat: Amelia Dumitraş – Denisa Chira, Cristina Rus, Emma Drule, Andrada Şimonca – Maria Grozavu, Cristina Maroşan, Anamaria Lupuț, Casiana Horj – Diana Bande şi Daria Asuajan.

Rezervă: Beatrix Bencze.

Antrenor: Dani Lupuți.

Au marcat pentru echipa noastră: Diana Bande (4 goluri) şi Maria Grozavu (2 goluri).