Duminică, 1 iunie, începând cu ora locală 14:00 (15:00 ora României), în Bazilica „Sfântul Petru” din Vatican, la Altare della Cattedra, va fi celebrată o Sfântă și Dumnezeiască Liturghie în limba română, în rit bizantin, organizată de Arhieparhia de Făgăraș și Alba Iulia și de Eparhia de Cluj-Gherla. Evenimentul are loc în contextul Anului Național „Cardinal Iuliu Hossu”, declarat de Parlamentul României prin Legea nr. 290/2023, ai cărei inițiatori sunt deputați Silviu Vexler și Ovidiu Ganț.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în rit bizantin, celebrată în limba română în Bazilica „Sfântul Petru” din Vatican, va fi transmisă în direct la Maria TV, începând cu ora 15:00 (ora României).

Această celebrare solemnă aduce un omagiu memoriei Fericitului Cardinal Iuliu Hossu, episcop al Eparhiei de Gherla din 1917, mărturisitor al credinței în timpul regimului comunist și voce a demnității umane. La 4 aprilie 1969, Papa Paul al VI-lea l-a numit cardinal in pectore, numire făcută public abia în 1973, după moartea sa. După căderea regimului comunist, a fost beatificat alături de alți șase episcopi martiri, recunoscuți ca uciși in odium fidei, în cadrul celebrării prezidate de Papa Francisc la Blaj, în 2019. Liturghia de la Vatican reprezintă o întoarcere simbolică a Cardinalului Iuliu Hossu în inima Bisericii universale și este totodată o afirmare a continuității credinței și a mărturiei sale, care rămâne vie în inimile credincioșilor și în istoria Bisericii.

