Azi intr-un meci contand pentru etapa a II-a din play-out Liga 1, echipa de Fotbal Feminin Baia Mare antrenate de Tavi Dragomir au reusit o victorie spectaculoasa cu 4-0 (1-0) in deplasarea de la Targoviste.

Meciul s-a disputat pe un teren dificil si in fata unei echipe disperate, care avea una dintre ultimele sanse de salvare de la retrogradare. Acest lucru nu le-a influentat pe baimarence, acestea dominand partida cu autoritate.

Scorul a fost deschis de Marinela Cotos in min. 34 in urma unei patrunderi personale din lateral dreapta si sut in coltul lung: 0-1. Dupa pauza, fetele noastre au dominat si mai clar jocul, astfel a venit si gulul 2 in min. 61: centrare de pe dreapta Paula Gavris si Dariana Indrei preia excelent si sut fara sperante pentru portar: 0-2. Dupa 2 minute, ne marim diferenta in urma unei lovituri libere de la 17 metri executata impecabil de Laura Desmerean: 0-3. Scorul final a fost stabilit in min. 70 din penalty de catre capitanul echipei, Dariana Indrei: 0-4.

Felicitari jucatoarelor si antrenorului pentru aceasta victorie importanta si avem incredere ca vom continua cu aceste evolutii foarte bune. Trebuie mentionat ca este a 4-a victorie consecutiva a acestei echipe in acest sezon!

Celelalte rezultate: Banat Resita – Piros Arad 0-3 si Ladies Tg, Mures – Galati 2-1.

Clasament play-out:

Piros Arad 24 puncte BAIA MARE 14 puncte Tg. Mures 12 puncte Resita 7 puncte Targoviste 3 puncte Galati 3 puncte

Urmatoarea etapa (duminica 20 martie): BAIA MARE – TG. MURES (ora 13:00); Arad – Targoviste; Galati – Resita.