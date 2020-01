Lia Olguța Vasilescu l-a atacat dur pe Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, spunând că „prin împrumuturile făcute a sabotat, în mod deliberat, capitalul românesc”. „Unde sunt banii, domnule Cîțu”, a întrebat fostul ministru al Muncii.

Si mai grav este ca, prin imprumuturile facute, domnul Citu a sabotat, in mod deliberat, capitalul romanesc. Cele mai multe imprumuturi s-au facut in moneda nationala, ceea ce a condus la cresterea dobanzilor, cu efecte negative puternice in special la nivelul IMM-urilor, care, stiti bine, peste 90 % sunt firme romanesti.

Totodata, a pus presiune pe cursul valutar, obligand BNR sa arunce pe piata 1,3 mld. euro din rezerva valutara pentru a apara leul.

Toate acestea sunt costuri pe care le vom suporta noi, cetatenii, nu dl. Citu care a si spus ca ”ei nu vin cu bani de acasa”.

Problema cea mai mare insa ramane: unde se duc banii, dle Citu?

In autostrazi nu sunt. Ati taiat finantarile la toate santierele incepute de PSD.

In dezvoltare locala nu sunt. Ati taiat 30 mld. de la fondurile comunitatilor locale.

In programele de investitii lansate de PSD nu sunt. Ati inchis StartUp Nation. Ati oprit Prima Casa, desi Citu zice azi ca inca nu. Pai daca de la 2 mld ati pus in buget doar 200 de milioane, poti sa mai spui ca e functional? Ati anulat programul pentru statiunile balneare. Ati taiat finantarea pentru constructia de gradinite cu profil sportiv. Si lista poate continua.

Nici in spitale nu sunt. Ati taiat si aici bugetul. Nici la scoli sau programe educationale, unde avem cel mai mic buget ca pondere in PIB din ultimii ani. Ce naiba fac astia cu banii????”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.