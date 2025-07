Scenă: Nicușor Dan, președintele României, stă la un pupitru într-o sală plină de fermieri din Lungulețu. Are o cartelă de acces în față și o privire ușor pierdută, dar entuziastă, pe fond. În spate, un banner uriaș cu logo-ul Apa Nova și sloganul „Eau pour tous, mais pas pour vous!”.

Ia cuvîntul președintele:

Dragii mei fermieri, bonjour și bine v-am găsit! Știu că sunteți supărați, mon amis, pentru că nu vă lăsăm să folosiți apa din Dîmbovița ca să udați varza și cartofii. Dar stați să vă explic, s’il vous plaît, de ce e mai bine așa. E o chestiune de haute stratégie și de respect pentru prietenii noștri de la Apa Nova, care, entre nous, fac o treabă magnifique cu apa din București!

Fermier 1 (strigă din sală): Da’ ce, apa aia din Dîmbovița e a lor? E a noastră, de la daci încoace!

Nicușor Dan (zîmbește stingher): Oh, la, la, dragă fermier, să nu fim așa provinciaux! Apa din Dîmbovița, vedeți voi, e ca un croissant proaspăt: toți vor o bucățică, dar nu toți pot să și muște! Prietenii noștri de la Apa Nova au investit beaucoup d’argent ca să facă apa asta curată, limpede, ca un pahar de Chardonnay. Dacă o luați voi să udați cartofii, ce mai rămîne pentru le grand projet al Bucureștiului? Imaginați-vă: apa aia e ca un parfum scump, nu o risipim pe champs de pommes de terre!

Fermier 2 (nervos): Da’ varza noastră moare, dom’ președinte! Fără apă, ce mai vindem la piață?

Nicușor Dan (ridică un deget, didactic): Aici e problema voastră, mes chers. Voi gîndiți prea simpliste. Dacă udați varza cu apa din Dîmbovița, știți ce se întîmplă? Prietenii noștri francezi de la Apa Nova vor fi foarte tristes. Ei au un contract très important cu noi, și dacă îi supărăm, s-ar putea să nu mai primim acele fontaines magnifiques pe care le plănuiesc pentru București! Vă dați seama ce rușine ar fi să nu avem fîntîni arteziene ca în Paris?

Fermier 3 (confuz): Păi, și ce să facem? Să bem apă de ploaie?

Nicușor Dan (rîde ușor): Quelle idée charmante! Apa de ploaie e écolo, e bio! Plus că, dacă stăm să ne gîndim, varza și cartofii voștri vor avea un gust un peu plus authentique dacă îi lăsați să se descurce singuri, ca în la belle époque. Natura știe ce face! Și, entre nous, am auzit că Apa Nova plănuiește să lanseze o apă premium, Eau de Dîmbovița, pentru export. Dacă voi luați apa acum, ce mai exportăm? Pierdem le marché international!

Fermier 1 (ironic): Adică să murim de foame ca să bea francezii apă din Dîmbovița?

Nicușor Dan (serios, dar cu un zîmbet): Exactement! E o chestiune de solidarité européenne. Dacă noi, românii, nu arătăm că respectăm contractele cu les amis français, cine o să mai aibă încredere în noi? Plus că, să fim serioși, varza și cartofii voștri sunt oricum trop délicieux. Poate e timpul să treceți pe culturi mai… chic, cum ar fi lavande sau truffes. Ce ziceți de o plantație de trufe în Lungulețu? Ar fi très sophistiqué!

Fermierii (în cor): Vrem apă, nu trufe!

Nicușor Dan (oftînd teatral): Oh, mes pauvres amis, înțeleg, dar trebuie să gîndim globalement. Apa din Dîmbovița e pentru le bien commun, nu pentru udat cartofi. Hai să fim raisonnables și să ne bucurăm că Apa Nova ne ajută să fim mai européens. Vive la collaboration franco-română!

Scenă finală: Fermierii pleacă bombănind, în timp ce Nicușor Dan își recuperează cartela și murmură pentru sine: „C’est la vie…”.

(Bogdan Tiberiu Iacob)