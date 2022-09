Laurențiu Lang are opt anişori şi este bolnav. El suferă de tulburare din spectrul autist şi are nevoie de un al doilea transplant medular (de celule stem), pe care trebuie să îl facă la Viena. Suma necesară intervenţiei se ridică la 15953 euro.

Iată „cartea de vizită” a micuţului:

Nume si prenume: Laurentiu Lang

Localitatea: Sighetu Marmatiei, jud. Maramures!

Varsta: 8 anisori

Diagnostic: Tulburare din spectrul autist!

Nevoi concrete: Fonduri pentru acoperirea costurilor transplantului medular (de celule stem), pe care il va efectua la Viena!

Suma necesara: 15953 Euro

Povestea lui Laurențiu…

“Copilăria este cu siguranță cea mai prețioasă perioadă a vieții. Când ești copil abia aștepți să crești și să faci ce vrei tu… Sunt convins că fiecare își amintește cu mare drag de copilărie. Acea perioadă a vieții în care totul era simplu, frumos și nu trebuia să faci mai nimic.

Copilaria mea, in schimb, este diferita fata de a copiilor de langa mine. Eu trebuie sa fac multe lucruri diferit si multe recuperari pentru că și eu sunt diferit.

Aparent sunt un copil normal si chiar m-am nascut ca un copil normal…însa pe la varsta de 8 luni parintii mei au observat ca ceva nu este in regula cu mine.

Dupa mai multe vizite pe la diversi medici au aflat ca aveam o intarziere in dezvoltare si desi luam suplimente si alte medicamente eu tot nu puteam sta in sezut si plangeam foarte des.

De la un an si doua luni am inceput sa fiu doar eu si lumea mea, cu toate ca parintii mei sunt alaturi de mine, isi doresc sa ma inteleaga, sa-i inteleg, sa-i ascult sa comunic cu ei mai mult…dar eu nu pot, nu stiu cum…

Au urmat multe sedinte de kinetoterapie in urma carora abia la varsta de 2 ani am reusit sa incep sa merg pe piciorusele mele. Desi fac terapie de peste trei ani eu inca nu pot sa vorbesc, nu pot sa fiu ca un copil normal si am crize care ma chinuie zilnic.

Sunt singura bucurie a parintilor mei si singura durere in acelasi timp. Singura noastra speranta este transplantul cu celule stem. Aceasta interventie este una costisitoare dar pentru un copil de sase ani poate insemna mult.

Transplantul cu celule stem îmi poate reda copilaria si bucuria de a comunica normal cu parintii mei, bucuria de a ma putea juca si eu cu ceilalti copii, de a-mi exprima simtamintele si trairile interioare.

Te rog ajuta-ma sa fiu un copil asa cum ai fost si tu candva!

Va multumim ca ne sunteti alaturi, ca ne intelegeti suferinta si ca ati citit povestea mea de viata!”, spune Laurenţiu.

MODALITATI DE DONATII