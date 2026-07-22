Echipajele de intervenție și autoritățile locale s-au deplasat în zona în care a fost semnalată prezența unui urs pe raza orașului Săliștea de Sus, însă animalul nu a fost identificat.

După verificarea și cercetarea perimetrului, autoritățile au constatat că nu există un pericol imediat pentru populație. În aceste condiții, intervenția a fost încheiată, iar reprezentanții instituțiilor implicate s-au retras la sediile lor.

Autoritățile recomandă cetățenilor ca, în cazul în care observă prezența unui urs în apropierea zonelor locuite, să nu încerce să se apropie de animal și să apeleze de urgență numărul unic 112.