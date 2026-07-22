Turiștii și iubitorii de natură vor avea acces mai facil la Lacul Laguna Albastră din Poiana Botizii, după amenajarea și marcarea traseului turistic din Munții Lăpușului. Acțiunea face parte din proiectul „101 Minuni de la Capătul Lumii”, susținut de Primăria Băiuț și coordonat de scriitorul Walter Ubelhart.

„Încercăm și în acest mod să repunem pe harta turistică zona noastră și să fim un punct de sprijin pentru persoanele care practică silvoterapia. Voluntarii ne-au ajutat să amenajăm traseul turistic spre Laguna Albastră, iar ideea este de a crea un traseu unic, care în timp să devină unul de referință pentru turiști. Vom amenaja și alte trasee, fiecare având propria poveste”, a declarat Walter Ubelhart.

Potrivit inițiatorului proiectului, conceptul „101 Minuni de la Capătul Lumii” s-a născut în urma unei cercetări dedicate istoriei comunei Băiuț și patrimoniului său minier, documentare care a stat și la baza unei cărți publicate anul trecut.

Scopul proiectului este promovarea valorilor naturale, a patrimoniului local și a autenticității zonei, astfel încât comuna Băiuț să devină o destinație atractivă atât pentru turiștii români, cât și pentru cei din străinătate.

Recent, comuna Băiuț și localitățile Strâmbu Băiuț și Poiana Botizii au primit din partea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului recunoașterea oficială de „sate specializate”, statut acordat localităților care se remarcă prin patrimoniul natural, autenticitatea și potențialul lor turistic.

Primărița comunei Băiuț, Loredana Krisztiana Bertoti, a precizat că această recunoaștere confirmă potențialul turistic al zonei și reprezintă un pas important în consolidarea imaginii comunei ca destinație turistică de interes național.