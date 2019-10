Delegația Consiliului Județean Maramureș, aflată la Washington D.C., compusă din vicepreședintele CJ Maramureș, Ioan Doru Dăncuș, și consilierul superior în cadrul Biroului de Relații Internaționale, Gheorghe Paul Szaniszlo, a reprezentat Maramureșul la Gala “Alianța 2019, dar și la evenimentele organizate la Ambasada Statelor Unite la București.

În cadrul Galei “Alianța 2019”, Județului Maramureș i s-a decernat “Premiul de excelență pentru promovarea oportunităților economice și culturale”, precum și recunoașterea implicării în strângerea relațiilor româno-americane.

Totodată, la secțiunea ”Antreprenorul anului 2019” a fost premiată Anastasia Soare, fondatoarea companiei Anastasia Beverly Hills, iar la secțiunea ”Inovație în business” a fost premiată compania Uipath, ca primul “unicorn românesc” în tech, care a fost reprezentată la eveniment de Răzvan Ahim. Liderului majorității din Camera Deputatilor americani, Steny H. Hoyer i-a fost înmânat Premiul de Excelență pentru activitatea în Serviciul Public 2019.

Premii de excelență pentru promovarea culturii și filmului românesc în Statele Unite, precum și promovarea tradițiilor românești sau a documentării imigrației românești în America au fost acordate Societății Culturale Româno-Americane din Seattle, reprezentată de Otilia Baraboi, Societății pentru limba și cultura română autentică din Chicago, reprezentată de vicepreședintele Alina Crișan și Organizației Moștenirea Românilor Americani din Minnesota, reprezentată de Arria Giulian și Dana Voller. Tânărul regizor maramureșean Michael Dolha a prezentat scurt-metrajul “Screening of Hayley”, produs de Casa de Film “Dolha Films”, fiind recompensat pentru activitatea sa, de către vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș, Ioan Doru Dăncuș, cu traista și logoul județului.

Prezent la eveniment, fostul ambasador al SUA la București și unul din fondatorii Alianței Americano-Române, Excelența Sa James Rosappepe, a primit și el, în dar, însemnele județului Maramureș, pe care a recunoscut că l-a vizitat și a rămas ca un loc special în sufletul său. La Ambasada României din S.U.A. s-au desfășurat, în ziua care a urmat Galei, mese rotunde cu dezbateri pe subiecte actuale de securitate, cultură și afaceri în domeniul IT.

Totodată, organizația Alianța Americano-Română a lansat două inițiative menite să îmbunătățească pe viitor viața românilor din țară, dar și din diaspora: campania “Census US 2020”, susținută și de artista Paula Seling și ridicarea vizelor pentru români – “Visa Waiver for Romanians”.

Biroul de presă al Consiliului Județean Maramureș