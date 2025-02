Lucrările a 23 de artiști locali au fost expuse în expoziția care celebrează Jubileul Artiștilor în Eparhia de Maramureș, la Galeria de Artă din Baia Mare, unind astfel Eparhia de Maramureș Jubileului Artiștilor și a Lumii Culturii, care se celebrează în zilele 15-18 februarie la Roma, dar și în întreaga lume.

Ne unim în sărbătoare cu Biserica de pe toate continentele, a afirmat Preasfinția Sa Vasile Bizău în cadrul evenimentului de prezentare a expoziției, desfășurat luni, 17 februarie 2025 la Galeria de Artă din Baia Mare, în mijlocul lucrărilor care nu fac altceva decât să transmită credința interpretată de către fiecare artist așa cum el o simte.

„Unitate în diversitate este această expoziție”, a afirmat curatorul ei și moderatorul evenimentului, dr. Ioan Angel Negrean, explicând cum cei 23 de artiști transmit, prin operele lor, aceeași temă, credința, în moduri diferite, fiecare după personalitatea sa: putem regăsi în expoziție de la icoane catolice renascentiste la artă conceptuală. Fiecare artist transmite, prin opera sa ceea ce simte, iar „eu mă simt cel mai aproape de Dumnezeu atunci când sunt în biserică și atunci când sunt în fața șevaletului”, a confesat artistul.

D-na lector dr. Mihaela Florina Tănase a explicat raportul dintre credință și artă și cum s-a schimbat acesta de-a lungul epocilor istorice, ajungându-se în acest moment al istoriei la înlocuirea termenului credință cu spiritualitate, dar a exprimat și cum credința, atunci când este pusă în dificultate, poate fi salvată prin artă.

De-spre credință, denumirea care a fost aleasă pentru această expoziție, denotă raportul tensionat dintre credință și artă, raport care nu se desfășoară liniar și calm, ci este unul în tensiune, dar care există și va exista întotdeauna, a afirmat dr. Mihaela Tănase.

Toate evenimentele la care participăm în acest An Jubiliar, inclusiv acesta de astăzi, se desfășoară sub semnul speranței. „Este un an de har, un an de grație, în care suntem invitați să descoperim, să potențăm și să ne aducem contribuția la ceea ce este acest An Jubiliar”. „Speranța nu înșală este motto-ul Anului Jubiliar 2025… Speranța creștină care este ancorată în Dumnezeu, fundamentată pe credința în Isus mort și Înviat este o certitudine, iar certitudinea rămâne întotdeauna un fundament stabil pentru om, indiferent de circumstanțele prin care el trece sau unde trăiește”, a afirmat PS Vasile Bizău, amintind și de faptul că Anul 2025 este și Anul omagial Național Cardinal Iuliu Hossu, model de credință și speranță pentru noi toți.

Expoziția De-spre credință rămâne deschisă la Galeria de Artă până pe data de 4 martie.

Miercuri, 19 februarie, va avea loc, la Muzeul Etnografic al Maramureșului din Sighetu Marmației, vernisajul expoziției în oglindă, De-spre credință, în care vor fi expuse opere ale acelorași 23 de artiști, pe perioada 19 februarie – 5 martie.

Expozițiile și evenimentele din cadrul Jubileului Artiștilor sunt organizate de către Episcopia greco-catolică de Maramureș (responsabil pr. Florin Marusciac), în colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici Baia Mare.