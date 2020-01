În debutul ședinței Consiliului Județean Maramureș desfășurată miercuri, 29 ianuarie 2020, președintele Gabriel Zetea a informat consilierii județeni despre faptul că, în luna februarie, aleșii județeni vor avea parte de o ședință mai puțin plăcută, fiind întâlnirea la care vor stabili bugetul instituției județene, dar și al instituțiilor din subordine, pentru anul în curs.

”În jurul datei de 20 februarie 2020 va trebui să ne întâlnim pentru a vota bugetul propriu al Consiliului Județean Maramureș. În această perioadă discutăm, în fiecare zi, cu instituțiile din subordinea Consiliului Județean, pentru propunerile de buget pentru 2020. Încă de dimineață am participat și la ședința comisiei de Dialog Social, mediată de către prefectul Silviu-Nicolae Ungur, la care a fost prezent și sindicatul de asistență socială din Maramureș, iar veștile nu sunt deloc bune. Sumele alocate județului nostru au scăzut consistent dacă ne raportăm doar la anul 2019, respectiv bugetul Județului Maramureș a fost redus cu 30%, în timp ce bugetul propriu al Consiliului Județean a fost înjumătățit în 2020. Este un buget în bătaie de joc, acesta nu este un buget de austeritate pentru că nu poate să asigure nici măcar cheltuielile de funcționare ale tuturor instituțiilor din subordinea Consiliului Județean”, a precizat șeful administrației județene, Gabriel Zetea.

Președintele Consiliului Județean a subliniat faptul că, în cursul zilei de marți, 28 ianuarie, a avut o întâlnire cu reprezentanții instituției pentru Evidența Populației, o instituție fundamentală pentru județul nostru și care are scopuri precise de funcționare. Sumele cheltuite în 2019 pentru funcționarea Direcției de Evidență a Populației au fost de 2,4 milioane de lei, iar în 2020 ar avea nevoie de un minimum de 2,6 milioane de lei, socotind inflația și creșterea salariului minim pe economie. Sunt 21 de angajați care reprezintă acoperirea a doar 60% din organigramă, iar fondurile alocate acestei instituții sunt de 300.000 de lei, dintr-un necesar de 2,6 milioane de lei.

La Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului, situația este la fel de dezastruoasă, aici putând fi acoperite salariile și necesarul de funcționare pentru numai două luni de zile. Dintr-un necesar de 80 de milioane de lei s-au alocat 13 milioane de lei pentru anul 2020, care va permite DGASPC să asigure salarii și funcționarea tuturor centrelor pentru două luni. Toate sumele pe care le are Consiliul Județean Maramureș la dispoziție, în acest an, nu pot acoperi, în totalitate, nevoile de funcționare ale instituțiilor.

Gabriel Zetea: ”Erorile acestui Guvern iresponsabil vor fi foarte greu de corectat”

”Pentru prima dată voi propune un buget ilegal, pentru că nu vom putea acoperi cheltuielile de funcționare pentru instituții. Vom negocia la sânge toate bugetele, însă nici aceasta nu este o variantă. Chiar dacă am lua toți banii de investiții și tot excedentul bugetar al Consiliului Județean pentru a plăti salarii și utilități către toate instituțiile din subordine și tot nu ar fi suficient. Și mi se pare o crimă să nu investim în nici un proiect și să nu facem nimic pentru Maramureș ca să plătim salarii, pentru că instituția Consiliului Județean nu ar mai asigura dezvoltarea Maramureșului, fiind doar o instituție care asigură plata lunară a angajaților. Nu am să fiu niciodată de acord cu o asemenea abordare și nu voi propune un asemenea buget votului plenului. Vom identifica, împreună cu instituțiile din subordine, cele mai bune metode de presiune socială pentru ca acest Guvern, total iresponsabil pentru județul Maramureș, să rectifice erorile pe care le-a făcut la momentul în care a ales această procedură absolut netransparentă și antidemocratică de asumare a răspunderii pe Legea Bugetului de Stat, lucru care nu s-a întâmplat niciodată în istoria României și nu știu să se fi întâmplat în istoria vreunui stat vest-european. Aceste erori vor fi foarte greu corectate, iar dacă la Direcția Copilului avem buget pentru două luni de zile, prima rectificare bugetară va fi, cel mai curând, în luna iulie, cu efecte în luna august sau septembrie, timp în care oamenii vor rămâne fără bani. Nu știu cum se va putea rezolva legal această situație și tocmai de aceea, angajații din aceste instituții, împreună cu noi, consilierii județeni, care suntem responsabili de soarta lor, va trebui să identificăm acele măsuri de presiune socială, cerând Guvernului să rezolve problema pe care a creat-o. Mai mult, sumele alocate tuturor autorităților locale din România, în anul 2020, față de anul 2019, sunt aproximativ egale. Singura diferență este modul în care au ales să împartă banii. Pentru că, dacă guvernele trecute au încercat să echilibreze toate zonele, luând bani din județele care produc mai mult și au acordat celor care au avut de suferit în ultimele decenii, Guvernul Orban a dat din nou mult celor care au foarte mult și a dat puțin celor care au foduri reduse”, a precizat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

Înainte de adoptarea bugetului, executivul administrației județene și Serviciul Buget au calculat estimativ sumele care ar putea să vină în Maramureș. La acel moment, însă, partidele aflate la putere au acuzat conducerea CJ Maramureș de minciună și dezinformare. Din păcate, cele mai sumbre calcule din luna decembrie s-au adeverit, iar bugetul Județului Maramureș a fost redus la jumătate, față de anul 2019.

”Este păcat că bugetul Maramureșului nu este văzut mai bine de Guvernul de la București, pentru că așa pierdem cu toții. Vor urma întâlniri cu conducerile instituțiilor, după care voi propune un buget ilegal în comunicare publică, pentru a putea să fie adoptat până în 20 februarie 2020. Și îmi invit colegii să avem întâlniri cu toți angajații din toate instituțiile din subordinea Consiliului Județean, nu doar cu directorii. Voi convoca Adunarea Generală a angajaților din fiecare instituție în subordinea Consiliului Județean, după orele de program și vom încerca să explicăm, fiecăruia în parte cum a fost constituit bugetul județului nostru și cum a fost constituit Bugetul de Stat de acest Guvern iresponsabil. Avem 2000 de angajați doar în cadrul DGASPC și alți 2000 de angajați în celelalte instituții aflate în subordine și trebuie să discutăm, împreună, de unde putem să tăiem. Pentru că suntem într-o situație disperată din cauza lipsei de transparență a Guvernului, la momentul constituirii Bugetului României. Trebuie să stabilim dacă tăiem toate investițiile Maramureșului sau punem presiune socială pe acest premier iresponsabil și acest ministru al Finanțelor să acorde județului banii de care avem nevoie”, a conchis șeful administrației județene, Gabriel Zetea.