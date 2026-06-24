Autoritățile anunță restricții temporare de circulație în localitatea Satu Nou de Jos, în zilele de 24 și 25 iunie, ca urmare a lucrărilor de asfaltare programate pe un tronson de drum important.

Pe durata intervențiilor, circulația rutieră va fi închisă între Olimp Impex și Târgul Auto, iar șoferii care tranzitează localitatea vor fi direcționați pe o variantă ocolitoare amenajată și semnalizată corespunzător.

Participanții la trafic sunt rugați să respecte indicatoarele rutiere temporare și recomandările personalului aflat în teren, pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță și pentru finalizarea acestora în cel mai scurt timp posibil.

Autoritățile mulțumesc cetățenilor pentru înțelegere și recomandă conducătorilor auto să își planifice din timp traseele în perioada executării lucrărilor.