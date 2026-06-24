Creştinii ortodocşi şi catolici sărbătoresc astăzi Naşterea Sfântului Ioan Botezatorul – ultimul profet al Vechiului Testament care a pregătit venirea în lume a lui Iisus Hristos. În calendarul popular, sărbatoarea este cunoscută sub numele de Sânziene sau Drăgaica.

Pentru că n-a crezut în vestea adusă de Arhanghelul Gavriil, preotul Zaharia a rămas mut până la nașterea fiului sau. Când a crescut, Ioan a plecat să trăiască în deșert, unde se hrănea cu miere sălbatică și lăcuste și se îmbracă cu haine din par de cămilă.

Spre deosebire de alți sfinți care sunt sărbătoriți o singură dată într-un an bisericesc, Sfântul Ioan Botezătorul are trei sărbători care îi sunt dedicate: Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul și Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Cei care țîn postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel au în această zi, dezlegare la peste.

Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul a fost inaintemergatoare Nașterii lui Hristos cea minunată. Fiul preotului Zaharia și al Elisabetei, Ioan Botezătorul a fost supranumit inaintemergatorul pentru că a anunțat și pregătit venirea Mântuitorului. Preotul Zaharia și soția lui, Elisabeta, ajunseseră la bătrânețe și nu au avut copii. La poporul evreu, acest fapt era considerat că un mare blestem din partea lui Dumnezeu.

Uneori, nici jertfele nu le erau primite celor fără copii. Se spune că, în vremea împăratului Irod, în timpul săptămânii, când era de rând la templu, Zaharia a intrat să tamaieze. Pe când tot poporul era afară și se ruga, i s-a arătat îngerul Domnului stand de-a dreapta altarului tamaierii. Acesta l-a înștiințat că i-au fost ascultate rugăciunile și că Dumnezeu va da familiei un copil, căruia trebuie să-i pună numele Ioan (în ebraică, Iohanan înseamnă Dumnezeu s-a miliostivit).

Evanghelia a arătat că Irod, la un ospăț prilejuit de sărbătorirea zilei de naștere, a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul, la cererea Irodiadei. Ioan l-a mustrat pe rege pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada, care era soția fratelui sau. În ura ei de moarte, Irodiada a sfătuit-o pe Salomeea, fiica ei, care i-a cucerit cu dansul ei pe oaspeții din casă dar îndeosebi pe Irod, să ceară capul Botezatorului că răsplată.