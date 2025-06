Electric Castle, unul dintre cele mai îndrăgite festivaluri din România, își reafirmă spiritul unic și legătura profundă cu comunitatea sa printr-o inițiativă inedită și plină de emoție, dedicată Zilei Internaționale a Copilului.

Sub mesajul „Here is to the next generation of our castle family and the ones passing down the EC spirit”, organizatorii sărbătoresc copiii care continuă tradiția Electric Castle – un festival care înseamnă mai mult decât muzică: înseamnă amintiri, conexiuni și începuturi neașteptate.

Într-un gest simbolic, dar cât se poate de concret, Electric Castle oferă un lifetime pass copiilor născuți la 9 luni după oricare dintre edițiile festivalului. Practic, dacă un copil a fost „conceput cu dragoste la castel”, el va avea acces pe viață la locul în care a început povestea lui.

Pentru a beneficia de această ofertă, părinții trebuie doar să trimită: certificatul de naștere al copilului, un act de identitate, și dovada prezenței la festival în anul respectiv.

Formularul dedicat acestei campanii este disponibil pe site-ul festivalului, iar după completare, copilul va primi un abonament pe viață, pentru ca într-o zi să danseze acolo unde a început totul.

Sursa: cluju.ro