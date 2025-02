Roberta Flack, artista care a cucerit generații întregi cu piesele sale inconfundabile, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani.

Celebra cântăreață, pianistă și compozitoare a fost cunoscută pentru interpretările sale sensibile și vocea unică, care a transformat hituri precum „Killing Me Softly With His Song” și „The First Time Ever I Saw Your Face” în adevărate capodopere ale muzicii internaționale.

„Avem inima frântă după ce glorioasa Roberta Flack a murit în această dimineață, 24 februarie 2025. (…) A murit liniștită, înconjurată de familia ei. Roberta a depășit limite și recorduri. Ea a fost, de asemenea, un educator mândru”, a declarat reprezentanta artistei, potrivit Variety.

Deși cauza exactă a decesului nu a fost făcută publică, Roberta Flack fusese diagnosticată cu scleroză laterală amiotrofică (ALS) în 2022, o boală care, în cele din urmă, i-a afectat capacitatea de a cânta. Anterior, artista suferise un accident vascular cerebral în 2016, ceea ce i-a limitat prezența pe scenă.

Născută pe 10 februarie 1937, în Black Mountain, Carolina de Nord, Roberta Flack a crescut într-o familie pasionată de muzică. De la o vârstă fragedă, a fost inspirată de gospel-ul lui Mahalia Jackson și Sam Cooke, ceea ce a determinat-o să urmeze o carieră muzicală. La doar 15 ani, a obținut o bursă muzicală la prestigioasa Universitate Howard.

Deși visa să devină cântăreață de operă, Flack a început să predea muzică în școlile gimnaziale din Washington, D.C., iar seara cânta în cluburi locale. Talentul său a fost remarcat de pianistul de jazz Les McCann, care i-a deschis calea către o colaborare cu Atlantic Records în 1968.

Roberta Flack a fost prima artistă din istorie care a câștigat consecutiv premiul Grammy pentru Înregistrarea Anului, cu piesele „The First Time Ever I Saw Your Face” în 1973 și „Killing Me Softly With His Song” în 1974.

Criticii au lăudat sensibilitatea și profunzimea interpretărilor sale, iar fondatorul Atlantic Records, Ahmet Ertegun, a descris-o drept „una dintre cele mai bune cântărețe din istoria muzicii pop americane”.

Piesa „The First Time Ever I Saw Your Face”, înregistrată inițial în 1969, a devenit un succes răsunător după ce a fost inclusă în filmul „Play Misty for Me”, regizat de Clint Eastwood în 1971.

Ultimul album al artistei, „Let It Be Roberta”, un omagiu adus pieselor legendare ale trupei Beatles, a fost lansat în 2012.

Moartea Robertei Flack lasă un gol imens în industria muzicală, însă moștenirea ei va dăinui prin piesele sale nemuritoare. Cu o carieră impresionantă, multiple premii Grammy și milioane de fani din întreaga lume, artista rămâne un simbol al muzicii soul și pop.