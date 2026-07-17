În baza activităților investigativ-operative și ca urmare a cercetărilor efectuate cu celeritate de către polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, persoana bănuită de comiterea faptei a fost identificată. În urma probatoriului administrat, sub supravegherea procurorului de caz, aceasta a fost reținută pentru 24 de ore, iar, ulterior, arestată preventiv pentru 30 de zile.

În fapt, la data de 12 iulie a.c., în jurul orei 11.00, polițiștii au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la faptul că o femeie în vârstă de 80 de ani a fost victima unei infracțiuni, săvârșită cu violență.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, iar din verificările efectuate au constatat că, femeia, care se afla pe bulevardul Republicii din municipiu, ar fi fost deposedată prin violență de o bijuterie care se afla asupra sa. Victima a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportată la spital de către un echipaj SMURD.

De îndată, polițiștii au demarat cercetările în vederea identificării persoanei bănuite de comiterea faptei, lămuririi situației de fapt și recuperării prejudiciului cauzat.

Ca urmare a activităților desfășurate cu operativitate, polițiștii au indentificat un tânăr de 24 de ani, bănuit de comiterea faptei. Acesta a fost condus la sediul poliției pentru audieri, iar prejudiciul a fost recuperat parțial.

La data de 16 iulie a.c., în baza materialului probator existent în cauză, față de acesta, polițiștii, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore.

În cursul acestei zile, cel în cauză a fost prezentat magistraților, care au admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Tânărul a fost reintrodus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Notă: Precizăm că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.