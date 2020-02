Ziua Mondială a Bolnavului va fi celebrată, în acest an, pe data de 11 februarie, de la ora 15:00, la biserica „Sfânta Maria” din Baia Mare.

Ziua va fi marcată de celebrarea Sfântului Maslu, urmată de ungerea cu ulei binecuvântat a bolnavilor din toate spitalele din oraș, de către preoții din protopopiatul de Baia Mare.

Ajunsă la a 28-a ediție, manifestarea din acest an, are ca temă cuvintele Mântuitorului: «Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă» (Mt 11,28), temă aleasă de către papa Francisc, care a publicat mesajul pentru celebrarea din acest an pe data de 3 ianuarie 2020. În mesajul său, papa explică astfel cuvintele Mântuitorului: Cuvintele pe care le rostește Isus arată drumul tainic al harului care se revelează celor simpli și care oferă odihnă celor osteniți și împovărați. Aceste cuvinte exprimă solidaritatea Fiului omului, Isus Cristos, în fața unei omeniri mâhnite și suferinde. Câte persoane suferă în trup și în spirit! El îi cheamă pe toți să meargă la El, ”Veniți la mine!”, și le promite ușurare și odihnă. ”Când spune acest lucru, El are înaintea ochilor persoanele pe care le întâlnește zi de zi pe drumurile Galileei: atâta lume simplă, săraci, bolnavi, păcătoși, marginalizați de povara legii și de sistemul social asupritor… Această lume a alergat mereu după El ca să-i asculte cuvântul, un cuvânt care dădea speranță” (Angelus, 6 iulie 2014).

La Baia Mare, evenimentul este organizat anual de către Misiunea Greco-Catolică Spitale, administrator parohial – pr. Mihai Şimonca.